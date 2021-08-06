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شؤون فلسطينية

هنية يلتقي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

هنية يلتقي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مساء اليوم الجمعة، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصب الرئاسة.

وقالت حركة (حماس)، في بيان صحفي،: إن الوفد استعرض أوضاع الشعب الفلسطيني، وآخر التطورات، خاصة نتائج معركة سيف القدس وآثارها الإيجابية على القضية الفلسطينية ومستقبلها.

وتابعت: "قدم (الوفد) شرحًا عمّا يتعرض له الشعب الفلسطيني من سلوك الاحتلال في توسيع الاستيطان ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس والشيخ جراح، والحصار الظالم على غزة، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة طريقه في مقاومة الاحتلال بكل السبل لنيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على كامل التراب الوطني الفلسطيني وحق العودة".

وأكملت: "وثمّن الوفد مواقف الجمهورية الإسلامية في إيران في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته".

وختمت: "من جانبه أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي استمرار الموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدًا اعتزازه بالروح التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وبالتضحيات التي يقدمها، وخاصة أسر الشهداء، وبطولة المجاهدين خلف قضبان الاحتلال".

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