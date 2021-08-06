غانتس يهدد: لن نسمح لحزب الله بأن يلعب معنا

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، على عملية إطلاق الصواريخ تجاه مزارع شبعا المحتلة والتي نفذها مقاتلون يتبعون لحزب الله اللبناني.وقال غانتس، في حديث مع القناة (12) الإسرائيلية: "خلال اللحظة التي نتحدث فيها عن ذلك، حدث تبادل لإطلاق النار على الحدود الشمالية... قمنا بالرد على هذه الأحداث.. لا ننوي ترك حزب الله يلعب معنا وحزب الله يعرف ذلك".وتابع غانتس: "وضع لبنان محفوف بالمخاطر، ويمكننا أن نجعله أكثر خطورة"، مضيفاً: "نوصي حزب الله والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بعدم شد الحبل مع دولة إسرائيل".وأكد غانتس أنه "لا مصلحة لنا (لإسرائيل) في لبنان سوى الهدوء الأمني، أن يكون الهدوء هناك وأن يحل الهدوء من هناك".وفي وقت لاحق، طالب غانتس، في محادثة مع وزير الدفاع الأمريكي، المجتمع الدولي، والولايات المتحدة التحرك أمام الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار من أراضيها.وقال غانتس: "إن المؤسسة الأمنية مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل ضد حزب الله ووكلاءه لحماية المواطنين الإسرائيليين".وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن وحدات من الجيش أوقفت أربعة أشخاص في بلدة شويّا قاموا بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل وضبط الراجمة المستخدمة في العملية.وأطلق مقاتلوا حزب الله، صباح الجمعة، نحو 21 صاروخاً، تجاه مواقع إسرائيلية، في مزارع شبعا المحتلة، رداً على غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية جنوب لبنان.