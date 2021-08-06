تشييع جثمان الشهيد عماد دويكات في بلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عماد دويكات إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.وشارك في موكب تشييع الشهيد دويكات (37 عاما)، الذي انطلق من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، ممثلون عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية.وكان الشهيد أصيب في منطقة الصدر خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال فوق جبل صبيح الذي يشهد فعاليات المقاومة الشعبية منذ الخامس من ايار الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين.