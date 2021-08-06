إذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن ملامح الحرب المقبلة

رام الله - دنيا الوطنتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن ملامح الحرب المقبلة، على "مختلف الجبهات"، بعد إطلاق حزب الله لرشقة صاروخية تجاه مواقع في مزارع شبعا المحتلة.وقالت الإذاعة، إن صواريخ حزب الله التي أطلقها نحو شمال إسرائيل، بالإضافة إلى المواجهات في الضفة الغربية، وحرائق المستوطات في غلاف غزة، شكلت لمحة عن مظهر الحرب المقبلة "على مختلف الجبهات".من جانبها، قالت صحيفة (إسرائيل هيوم): "إن حزب الله أراد تحديد المعادلة التي وضعها، والتي بموجبها أي هجوم للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، سواء من الجو أو البحر أو الأرض، سيتم الرد عليه بنفس الطريقة من قبل الحزب، الذي نصب نفسه على أنه لبناني مدافع".وأطلق مقاتلوا حزب الله، اليوم الجمعة، نحو 21 صاروخاً، تجاه مواقع إسرائيلية، في مزارع شبعا المحتلة، رداً على غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية على جنوب لبنان.وردت مدفعية الاحتلال بقصف مواقع إطلاق الصواريخ، وفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي نفاه حزب الله في بيان نشرته قناة (المنار) اللبنانية.وفي سياق منفصل، اندلعت مواجهات بيان الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في بلدة بيتا، جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد الشاب عماد دويكات وإصابة 21 آخرين.وأطلق نشطاء فلسطينيون، عدداً من البالونات الحارقة، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، أدت إلى اندلاع أربعة حرائق في كيسوفيم وكيبوتس بئيري، بحسب خدمات الإطفاء الإسرائيلية.