مهنا: يجب إجراء فحص (كورونا) خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر

رام الله - دنيا الوطنشدد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، على ضرورة إجراء جميع المسافرين عبر معبر الكرامة فحص "PCR"، فحص (كورونا)، والحصول على نتيجة خلو من الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة قبل المغادرة باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية.وقال مهنا في تصريح لتلفزيون فلسطين، اليوم الجمعة، إن إجراء فحص الخلو من كورونا يشمل كافة المسافرين حتى الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس ويحملون شهادة تطعيم.ودعا المسافرين إلى ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي فيروس (كورونا).