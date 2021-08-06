دولي

تعيين مايك هرتسوغ سفيراً جديداً للاحتلال في الولايات المتحدة

تعيين مايك هرتسوغ سفيراً جديداً للاحتلال في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الجمعة، تعيين العميد احتياط، مايك هرتسوغ، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وقال مكتب بينت، في بيان عبر موقع (تويتر)،  إن التعيين "جاء على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني".

وأشار إلى أن العميد هرتسوغ خدم في صفوف الجيش الإسرائيلي على مدار 40 عامًا وعمل أيضا سكرتيرًا عسكريًا ورئيس أركان لأربعة وزراء في الجيش.

وتابع: "كما عمل هرتسوغ مبعوثًا دبلوماسيًا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014 وشارك في جولات تفاوض عديدة".

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