شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن خلال مواجهات قرب جبل صبيح

استشهاد مواطن خلال مواجهات قرب جبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
استشهد المواطن عماد علي دويكات (37 عامًا) بعد إصابته بالصدر في بلدة بيتا جنوب نابلس، برصاص جنود الاحتلال.

وأصيب اليوم الجمعة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن أكثر من37 مواطنا أصيبوا من بينهم إصابة بالرصاص الحي وثلاثة بالمطاطي وخمسة إصابات نتيجة السقوط أثناء المواجهات ، و26 إصابة بالاختناق وإصابتين بشكل مباشر بالقنابل الغازية.

ومن بين الإصابات الصحفي نسيم معلا الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، حيث لوحظ تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والطواقم الطبية.

 كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان في منطقة الهوتة المقابلة لجبل صبيح، في وقت استخدمت فيه الطائرات المسيرة لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين.

 وأدى أهالي البلدة صلاة الجمعة على جبل نمر  قبل ان تتوجه الجموع الى منطقة جبل صبيح .

 ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

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