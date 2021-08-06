دولي

جيش الاحتلال: على لبنان إنهاء احتلال حزب الله لقراراته

جيش الاحتلال: على لبنان إنهاء احتلال حزب الله لقراراته
رام الله - دنيا الوطن
دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان إلى الحد من نفوذ "حزب الله" في أراضيه، محذرا من أنه لن يتسامح مع أي اعتداء محتمل جديد على سيادة الدولة العبرية وأمنها.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، على خلفية ثاني جولة من القصف عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع الأسبوع الجاري: "فحان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته. نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا".

وأكد الجيش الإسرائيلي  في وقت سابق من اليوم أنه ليس لديه رغبة في التصعيد عند الحدود الشمالية.

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