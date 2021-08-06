جعجع يُحذر: النار إن هبت ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة الحدودية للبنان، جراء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.وقال جعجع، في تصريح عبر موقع (القوات اللبنانية): "إن ما يجري في الجنوب خطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة. يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان".وأضاف: "خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآسي أخرى، أكبر وأفظع وأشد إيلاما".