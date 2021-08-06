الجهاد الإسلامي تبارك رد حزب الله على العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة بيانًا باركت فيه رد المقاومة اللبنانية على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان فجر أمس الخميس.وقالت في بيانها: "إننا إذ نعبر عن إشادتنا ودعمنا الكامل لهذا الرد الصاروخي، فإننا نؤكد على الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان وعدم السماح للعدو بفرض معادلات أو تغيير قواعد الإشتباك والرد على جرائمه بكل الوسائل، وهو حق لن تتخلى عنه المقاومة وشعوب أمتنا التي تنشد الحرية والخلاص من الوجود الصهيوني الباطل على أرض فلسطين".وتوجهت بالتحية والإعتزاز لكل المقاومين في العالم العربي والإسلامي ولإخواننا في المقاومة الاسلامية ولحزب الله وقيادته التي تؤمن بنهج المقاومة والتحرير.