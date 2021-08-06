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شؤون فلسطينية

فلسطين: وفاتان و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاتان و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 11، جنين 8، طوباس 1، نابلس 10، أريحا والأغوار 2، سلفيت 1، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 10، قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، الخليل 6، قطاع غزة 115".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"طولكرم 4، جنين 14، نابلس 12، رام الله والبيرة 2، الخليل 6، قطاع غزة 15".

وبينت أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس.

ولفتت إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 607,942 بينهم 423,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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