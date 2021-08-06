أهالي سلوان يؤدون الجمعة في خيمة بطن الهوى رفضاً لقرارات الهدم

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة اليوم في خيمة اعتصام حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، المهدد بهدم نحو 86 منزلا.وعقب انتهاء الصلاة، اعتصم المشاركون في الخيمة، تنديدا بهدم منازل سكان الحي، والتضامن مع أهاليه في مواجهة مخططات الاحتلال التهجيرية.واستنكر أهالي سلوان تصاعد عمليات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبار الأهالي على هدمها ذاتيا تحت ذرائع واهية، مطالبين العالم بالعمل على وقف قرارات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم وهدم منازلهم.وقال الناشط المقدسي زهير الرجبي إن التواجد في خيمة بطن الهوى تعبير عن الصمود في وجه الاحتلال في كل أحياء سلوان.وأكد الرجبي أن الصلاة في الخيمة يشير الى ثبات المقدسيين في وجه الاحتلال والمستوطنين وبقائهم في منازلهم.يشار الى أن حي "بطن الهوى" هو امتداد لـ"جبل الزيتون"، ويقع في الزاوية الشرقية للقدس؛ حيث يفصله عنها وادي سلوان الذي يتَّصل بوادي قدرون في النقطة نفسها، وهو أحد أحياء بلدة سلوان الذي استولى الاحتلال على ما يزيد عن 73 ألف دونم من أراضيها لغاية إقامة المستوطنات عليها، حيث بدأ الاستيطان في البلدة ببؤرتين في حي بطن الهوى عام 2004 أضيف لها مركز شرطي للحراسة، وفي عام 2017 ارتفع العدد إلى ثلاثين عائلة يهودية.