تفاصيل العثور على طفلين فقدا ليلة أمس في حقيبة سيارة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة: إن طفلين فُقدا في حقيبة إحدى سيارات الأجرة بعد نسيان ذويهما إخراجهما من حقيبة السيارة.وقال مدير العمليات والاتصالات بالشرطة عميد علي النادي: إن إشارة وصلت من المواطن "م.ب" من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، تفيد بفقدان طفلين أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات وشقيقته 7 سنوات داخل سيارة أجرة.وذكر العميد النادي أنه على الفور تم تعميم الإشارة على شرطة محافظتي غزة والشمال، والمباحث العامة، وشرطة المرور والنجدة؛ للبحث عن الطفلين.وأضاف النادي: "قمنا بتتبع وصف السيارة من خلال حواجز الشرطة كما تمت متابعة كاميرات المراقبة في المحيط الذي تم فقد الطفلين فيه حتى تم التوصل إلى صاحب السيارة الذي لم يكن يعلم بوجود الطفلين في حقيبة سيارته، وتم إعادة الطفلين لوالدهما.من جانبه، شكر مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح قوات الشرطة المشاركة في إنقاذ الطفلين وإعادتهما لوالديهما، مؤكداً أن هذه رسالة الشرطة السامية في تقديم العون لأبناء شعبنا على جميع الأصعدة، وفي أوقات السلم والحرب، وحفظ الأمن والسكينة العامة للمواطنين في في قطاع غزة.بدوره، تقدم والد الطفلين بالشكر الجزيل لجهاز الشرطة على الجهود التي بذلتها لإنقاذهما، مؤكداً أن قيادة الشرطة كانت تتابع القضية من الميدان منذ اللحظة الأولى بتقديم البلاغ بفقدانهما منتصف الليلة الماضية.وأهابت الشرطة بالمواطنين وأولياء الأمور إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أبنائهم، وضرورة الانتباه لهم في الأماكن العامة؛ منعاً حدوث أي مكروه، متمنية السلامة للجميع.