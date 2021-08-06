هيئة الأسرى: نقل الأسير محمد داود إلى مستشفى العفولة

رام الله - دنيا الوطنحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حكومة الإحتلال وإدارةسجن جلبوع المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد داود " أبو غازي "، من مدينة قلقيلية والمعتقل منذ 35 عاما.وأوضحت الهيئة أن الاسير أبو غازي يعاني منذ فترة مناوجاع وآلام قاسية في البطن والمعدة، وانه اصبح غير قادر على تحملها، مما دفع قادة الحركة الاسيرة للضغط على الإدارة حتى تم نقله لمستشفى العفولة صباح اليوم.وأشارت الهيئة الى أنه منذ نقل الاسير أبو غازي للمستشفىبسيارة الإسعاف، لم يتم وصول اي معلومات حالته، وهناك قلق كبير بين صفوف الاسرى على حياته.ويعتبر الاسير ابو غازي من جنرالات الصبر ومن رموزالحركة الاسيرة، وهو من بين 25 أسيرا معتقلين منذ ما قبل توقيع إتفاقية أوسلو.