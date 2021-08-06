الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي في مقر منظمة التحرير برام الله جريمة

رام الله - دنيا الوطندانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما أسمته "جريمة التطبيع التي عقدت في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله"، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة إهانة وإذلال للمنظمة وانحراف عن دورها.وقالت الجهاد في بيان وصل "دنيا الوطن": "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات اللقاء التطبيعي الآثم الذي عقده بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع صحفيين صهاينة بمقر المنظمة برام الله، الأمر الذي شكل إهانة وإذلالا للمنظمة وامتهاناً لدورها المطلوب".واعتبرت الحركة هذا اللقاء جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته ومسيرة تضحيات أبنائه، مبينة أنه محاولة لرفع الحرج عن المطبعين والمستسلمين للعدو وسياساته، ومثل انقلاباً على الجهود الوطنية التي تبذل لمحاربة التطبيع الذي يمارسه المنبطحون من بعض الأطراف والحكام العرب وأبواقهم.وأضاف البيان: إن "هذا اللقاء بمقر منظمة التحرير هو خطوة لحشر دور المنظمة في التطبيع وخداع الشعب الفلسطيني، وحرف المنظمة عن دورها الحقيقي والمطلوب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التهويد بالضفة والقدس".