عاجل

  • قوات ‏اليونيفيل: نتواصل مع "حزب الله وإسرائيل" لوقف النار ومنع خروج الوضع عن السيطرة

  • جيش الاحتلال:اعتراض 10 قذائف صاروخية أطلقها حزب الله تجاهنا وسقوط 3 قذائف داخل لبنان و6 داخل إسرائيل

مباشر | حزب الله اللبناني يتبنى إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مزارع شبعا المحتلة

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي في مقر منظمة التحرير برام الله جريمة

الجهاد الإسلامي: اللقاء التطبيعي في مقر منظمة التحرير برام الله جريمة
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما أسمته "جريمة التطبيع التي عقدت في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله"، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة إهانة وإذلال للمنظمة وانحراف عن دورها.

وقالت الجهاد في بيان وصل "دنيا الوطن": "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات اللقاء التطبيعي الآثم الذي عقده بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع صحفيين صهاينة بمقر المنظمة برام الله، الأمر الذي شكل إهانة وإذلالا للمنظمة وامتهاناً لدورها المطلوب".

واعتبرت الحركة هذا اللقاء جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته ومسيرة تضحيات أبنائه، مبينة أنه محاولة لرفع الحرج عن المطبعين والمستسلمين للعدو وسياساته، ومثل انقلاباً على الجهود الوطنية التي تبذل لمحاربة التطبيع الذي يمارسه المنبطحون من بعض الأطراف والحكام العرب وأبواقهم.

وأضاف البيان: إن "هذا اللقاء بمقر منظمة التحرير هو خطوة لحشر دور المنظمة في التطبيع وخداع الشعب الفلسطيني، وحرف المنظمة عن دورها الحقيقي والمطلوب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التهويد بالضفة والقدس".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: نقل الأسير محمد داود إلى مستشفى العفولة

هيئة الأسرى: نقل الأسير محمد داود إلى مستشفى العفولة

حركة حماس تعقب على قصف حزب الله لأهداف تابعة للاحتلال

حركة حماس تعقب على قصف حزب الله لأهداف تابعة للاحتلال

قطاع غزة: وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يرفض استئناف عدد من أسرى القدس ويقيد حرية تنقلهم

الاحتلال يرفض استئناف عدد من أسرى القدس ويقيد حرية تنقلهم

دعوات لأداء &#34;صلاة الجمعة&#34; بخيمة التضامن في حي بطن الهوى بسلوان

دعوات لأداء "صلاة الجمعة" بخيمة التضامن في حي بطن الهوى بسلوان

صحيفة: إسرائيل قد توافق على توزيع المنحة القطرية بالطريقة القديمة

صحيفة: إسرائيل قد توافق على توزيع المنحة القطرية بالطريقة القديمة

الاحتلال يفرج عن الأسيرة حلوة حمامرة بعد اعتقال 6 سنوات

الاحتلال يفرج عن الأسيرة حلوة حمامرة بعد اعتقال 6 سنوات

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل الأسير محمد داود إلى مستشفى العفولة

هيئة الأسرى: نقل الأسير محمد داود إلى مستشفى العفولة

الاحتلال يفرج عن الأسيرة حلوة حمامرة بعد اعتقال 6 سنوات

الاحتلال يفرج عن الأسيرة حلوة حمامرة بعد اعتقال 6 سنوات

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

حالة وفاة وإصابتين بحوادث سير متفرقة بغزة

حالة وفاة وإصابتين بحوادث سير متفرقة بغزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع سعر الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر الدولار مقابل الشيكل

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: منة شلبي تلفت الأنظار بما فعلته بعد الظهور الأول لشريف دسوقي

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

شاهد: محمد هنيدي يسبب الرعب لجمهوره بالعرض الخاص لفيلمه الجديد

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

رغم تعافيها.. ما سر عدم مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة بيومي فؤاد بعد فقدانه للوعي؟

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد: فنانة تتسبب بسجن محمد السبكي ثلاث سنوات.. لهذا السبب

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

شاهد كيف رد سعد لمجرد على مهاجميه.. وماذا كشف عن حياته الشخصية

بلاغ ودعوات جادة ضد سلمى الشيمي بـ&#34;التحريض على الفجور&#34;

بلاغ ودعوات جادة ضد سلمى الشيمي بـ"التحريض على الفجور"

شاهد: أحمد السقّا يثير الجدل بطريقته الغريبة في ممارسة رياضة الضغط

شاهد: أحمد السقّا يثير الجدل بطريقته الغريبة في ممارسة رياضة الضغط

شاهد: كندة علوش تثير الجدل بظهورها بدون مكياج

شاهد: كندة علوش تثير الجدل بظهورها بدون مكياج

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

سفير مصر في أديس أبابا يوجه رسالة لرئيسة إثيوبيا حول سد النهضة

سفير مصر في أديس أبابا يوجه رسالة لرئيسة إثيوبيا حول سد النهضة