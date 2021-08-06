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دولي

لبحث قصف حزب الله.. غانتس سيعقد مشاورات أمنية في مقر الكرياه

لبحث قصف حزب الله.. غانتس سيعقد مشاورات أمنية في مقر الكرياه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس سيعقد مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في مقر "الكرياه". 

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن المشاورات الأمنية جاءت بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجولان والجليل الأعلى.

 من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تغريدة عبر تويتر، إن بينيت تم إطلاعه على الأحداث التي جرت على الحدود الشمالية، وسيجري خلال الساعة المقبلة مشاورات مع وزير الجيش ورئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية.

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