حركة حماس تعقب على قصف حزب الله لأهداف تابعة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة حماس عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الجمعة، وقصفها أهدافا تابعة للاحتلال الإسرائيلي ردا على جرائمه واستهدافه الأراضي اللبنانية.وقالت حركة حماس في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "إن مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها".وأضافت: "تبرق حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".وأكدت حركة حماس على أن المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين.