الصحة العالمية تُحذر من خطر حقيقي يُهدد البشرية

رام الله - دنيا الوطنحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الجمعة، من خطر حقيقي يهدد العالم.وقال غيبريسوس في تصريح له، إن البشرية الآن في خطر حقيقي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا، على الرغم من نجاح عمليات التطعيم".وأوضح: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي، ولكن العالم الآن في خطر حقيقي، العديد من نجاحاتنا السابقة يجري تدميرها".وأضاف، إن الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن تفشي فيروس كورونا، هي مؤشر على أن "الناس يتوقفون عن الامتثال للقيود الوقائية المفروضة، وأن النظم الصحية تعمل بشكل غير متسق، ومعدل التطعيم غير متساو".ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لا يزال هناك تفاوت في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، حيث يتم "في البلدان الفقيرة" تطعيم عدد أقل بكثير مما عليه في البلدان الغنية التي تنتج اللقاحات وبدأت تخطط لإعادة التلقيح.