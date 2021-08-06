قطاع غزة: وفاتان و115 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، بعد إجراء 763 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم تسجيل (115) إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 15 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ويوجد 2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 117120 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1298 حالة، إجمالي المتعافين 114720 حالة، إجمالي الوفيات 1102 حالة وفاة.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 60 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 110135 شخصا".