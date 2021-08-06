بصواريخ 122 ملم.. حزب الله يتبنى قصف مواقع الاحتلال ردًا على قصف لبنان
تبنى حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف مناطق الاحتلال قرب الحدود مع لبنان.
وقال حزب الله في بيان رسمي، نشرته قناة (المنار) التابعة للحزب: تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ؛ رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".
وأضاف الحزب: "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".
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