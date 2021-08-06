بصواريخ 122 ملم.. حزب الله يتبنى قصف مواقع الاحتلال ردًا على قصف لبنان

رام الله - دنيا الوطنتبنى حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف مناطق الاحتلال قرب الحدود مع لبنان.وقال حزب الله في بيان رسمي، نشرته قناة (المنار) التابعة للحزب: تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ؛ رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".وأضاف الحزب: "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".