مباشر | رشقة صاروخية تجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا

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بصواريخ 122 ملم.. حزب الله يتبنى قصف مواقع الاحتلال ردًا على قصف لبنان

بصواريخ 122 ملم.. حزب الله يتبنى قصف مواقع الاحتلال ردًا على قصف لبنان
رام الله - دنيا الوطن
تبنى حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف مناطق الاحتلال قرب الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في بيان رسمي، نشرته قناة (المنار) التابعة للحزب: تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ؛ رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي".

وأضاف الحزب: "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

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