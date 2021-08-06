شاهد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان ومدفعية الاحتلال ترد



















رام الله - دنيا الوطنقالت القناة 13، اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان.وتبنى حزب الله في بيان رسمي إطلاق الصواريخ باتجاه مناطق الاحتلال، مضيفاً أن القصف جاء رداً على الغارات الإسرائيلية ضد لبنان.وأوضحت القناة أن سكان الجليل الأعلى والجولان تحدثوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار.من جهته، قال موقع (مفزاكي راعم)، إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل دفعة واحدة، ولم يتم تحديد وقوع إصابات بعد.وذكر موقع (كودكود) أن الجيش الإسرائيلي رد على مكان إطلاق الصواريخ بعدد من قذائف المدفعية.من جهة أخرى، قال المراسل العسكري لإذاعة الجيش ورون كدوش، إن الصواريخ سقطت في أماكن مفتوحة، وليس في أماكن مأهولة بالسكان، ولا يوجد إصابات.