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شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفض استئناف عدد من أسرى القدس ويقيد حرية تنقلهم

الاحتلال يرفض استئناف عدد من أسرى القدس ويقيد حرية تنقلهم
رام الله - دنيا الوطن
 رفضت محاكم الاحتلال طلبا للاستئناف تقدم به عدة أسرى محررين من القدس المحتلة يتعلق بتقييد تحركهم وتنقلهم في المدينة. 

وقال رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب إن الاحتلال رفض استئناف محامي الأسرى سليم وماجد جعبة، ويعقوب أبو عصب وناصر الهدمي وسلمهم عدة قرارات صدرت بحقهم في وقت سابق قرار بالحد من تحركاتهم في المدينة المقدسة.

وأشار أبو عصب الى أن سلطات الاحتلال  أبلغت عصر أمس الخميس المحامي حمزة قطينة برفضها الاستئناف المقدم باسم مجموعة من الأسرى المقدسين المحررين والذي يقضي بتحديد مكان تواجد وإقامة كل شخص منهم ومنعه من التواجد في جميع الأحياء و القرى المقدسية في الشطر الشرقي من المدينة.

وسلمت سلطات الاحتلال لكل منهم خارطة لتحديد مسار محدد للخروج من القدس إضافة لمنع كل منهم من التواصل مع مجموعة من الأشخاص.

وبموجب القرار فانه يمنع على الناشط المقدسي ناصر الهدمي التواجد أو المرور في جميع الأحياء المقدسية عدا حي الصوانة لمدة ستة أشهر، ويمنع الأسير المقدسي سليم جعبة من التواجد أو المرور في جميع الأحياء المقدسية عدا حي الثوري لمدينة ثلاثة أشهر.

كما يمنع الأسير المحرر ماجد جعبة من التواجد أو المرور في جميع الأحياء عدا البلدة القديمة لمدة ستة أشهر كما ويمنع الأسير المحرر يعقوب أبو عصب من التواجد أو المرور في جميع الأحياء المقدسية عدا حي الصوانة لمدة ثلاثة أشهر.

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