شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، أسيرا محررا من مركبة على طريق وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات اعتقلت الأسير المحرر مؤيد القاق من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت على مدخل بلدة ديرستيا في واد قانا شمال مدينة سلفيت.

يشار إلى أن القاق هو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال ولديه شقيق أسير أيضا.

وبحسب آخر الاحصائيات فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة حتى نهاية حزيران، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).

وبلغ عدد حالات الاعتقال لشهر حزيران 2021، نحو (615) حالة اعتقال، من بينهم (92) طفلًا، و(24) من النساء؛ فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (100)، من بينهم (65) أمرًا جديدًا، و(35) تجديد.

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