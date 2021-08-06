حالة وفاة وإصابتين بحوادث سير متفرقة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت دائرة حوادث الطرق أنه جرى خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 5 حوادث سير، نتج عنهم وفاة وإصابتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، أن الحركة المرورية تتسم بالهدوء منذ الصباح الباكر، فيما تزداد في ساعات الليل على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وأضافت، أن بعض الأماكن التي استهدفت في العدوان الأخير، لا زالت أعمال الصيانة فيها جارية، ودعت السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر أثناء السير في تلك المناطق.