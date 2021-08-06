شؤون فلسطينية

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

طقس الجمعة: أجواء شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم الجمعة حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم غد السبت حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع سعر الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر الدولار مقابل الشيكل

التعليم العالي تقرر العودة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وجاهياً في بلد الدراسة

التعليم العالي تقرر العودة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وجاهياً في بلد الدراسة

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك

هيئة الأسرى: محكمة عوفر تثبت الاعتقال الإداري للأسير النمورة وتخفضه شهرا

هيئة الأسرى: محكمة عوفر تثبت الاعتقال الإداري للأسير النمورة وتخفضه شهرا

الكيلة: يجب زيادة الدعم المقدم من (أونروا) بالمجال الصحي لتلبية الخدمات الصحية

الكيلة: يجب زيادة الدعم المقدم من (أونروا) بالمجال الصحي لتلبية الخدمات الصحية

التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عددٍ من الأمور حول اختيار التخصص الجامعي

التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عددٍ من الأمور حول اختيار التخصص الجامعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك

هيئة الأسرى: محكمة عوفر تثبت الاعتقال الإداري للأسير النمورة وتخفضه شهرا

هيئة الأسرى: محكمة عوفر تثبت الاعتقال الإداري للأسير النمورة وتخفضه شهرا

التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عددٍ من الأمور حول اختيار التخصص الجامعي

التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عددٍ من الأمور حول اختيار التخصص الجامعي

في أعقاب تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين.. رؤساء بعثات دبلوماسية يزورون قرية بيتا

في أعقاب تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين.. رؤساء بعثات دبلوماسية يزورون قرية بيتا

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

شاهد: كيف وصف مستوطنو عسقلان لحظات الرعب خلال الحرب الأخيرة على غزة

شاهد: كيف وصف مستوطنو عسقلان لحظات الرعب خلال الحرب الأخيرة على غزة

فلسطين: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 162 إصابة جديدة

فلسطين: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 162 إصابة جديدة

منوعات

محمد هنيدي يكشف كواليس فيلمه الجديد (الإنس والنمس)

محمد هنيدي يكشف كواليس فيلمه الجديد (الإنس والنمس)

فيفي عبده تستعرض أحفادها بحفل تخرج وعيد ميلاد

فيفي عبده تستعرض أحفادها بحفل تخرج وعيد ميلاد

عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة الفنانة دلال عبد العزيز

عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة الفنانة دلال عبد العزيز

شاهد: سعد المجرد يرد على مهاجميه بسبب حياته الخاصة.. ماذا قال؟

شاهد: سعد المجرد يرد على مهاجميه بسبب حياته الخاصة.. ماذا قال؟

فرح الزاهد:&#34; رحلتي مع االوسواس القهري لم تكن سهلة&#34;

فرح الزاهد:" رحلتي مع االوسواس القهري لم تكن سهلة"

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت &#34;مات أهلي.. هل تسمعون؟&#34;

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت "مات أهلي.. هل تسمعون؟"

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و697 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

سفير مصر في أديس أبابا يوجه رسالة لرئيسة إثيوبيا حول سد النهضة

سفير مصر في أديس أبابا يوجه رسالة لرئيسة إثيوبيا حول سد النهضة