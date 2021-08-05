شؤون فلسطينية

التعليم العالي تقرر العودة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وجاهياً في بلد الدراسة

التعليم العالي تقرر العودة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وجاهياً في بلد الدراسة
خاص دنيا الوطن- عوض أبو دقة
قرّرت اللجنة العُليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، العودة لمناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وجاهياً، في بلد الدراسة، اعتباراً من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات في تصريحات خاصة ل"دنيا الوطن" :"إنه مع العودة للتعليم الوجاهي، فقد تقرر عودة مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه وجاهياً في بلد الدراسة اعتباراً من تاريخ 1/9/2021".

وأكد أيضاً، أن المُهلة المخصصة لإعادة النظر في الشهادات التي لم يتم معادلتها سابقاً، قد انتهت، وذلك بدءاً من تاريخ 22/7/2021، استناداً لأحكام نظام معادلة الشهادات الساري".

وكانت اللجنة العُليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، قد عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وناقشت عدداً من القضايا الخاصة بنظام المعادلة، وما يتطلب من قرارات جديدة في ظل التطورات على صعيد الوضع الوبائي.

وصادقت اللجنة على معادلة مجموعة من الشهادات العلمية في مختلف الدرجات والتخصصات، حيث تمت معادلتها من قِبل اللجان الفنية، وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه الشهادات للشروط المطلوبة.

يُشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها بالربط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

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