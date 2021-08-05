شؤون فلسطينية

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك

الهباش وزير الشؤون الدينية الغيني ومفتي جزر القمر يبحثون بالقاهرة التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الدينية في جمهورية غينيا الحاج علي جمال بنجورا ومفتي جمهورية جزر القمر السيد ابو بكر عبد الله جمل الليل، كلا على حدة، وبحث معهما سبل التعاون المشترك والعمل لحماية مدينة القدس ودعم صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

ووضع الهباش المسؤولين في جمهوريتي غينيا وجزر القمر بصورة الأوضاع في فلسطين عامة وفي مدينة القدس خاصة، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وتواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين وبحماية من قبل شرطة الاحتلال .


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