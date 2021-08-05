هيئة الأسرى: محكمة عوفر تثبت الاعتقال الإداري للأسير النمورة وتخفضه شهرا

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة عوفر العسكرية الخاصة بالإعتقال الإداري، أصدرت قبل قليل قرارها بخصوص الاسير جيفارا النمورة من الخليل، والذي علق إضرابه المفتوح عن الطعام أمس الاربعاء بعد 21 يوما من الجوع والآلام.واوضحت الهيئة أن قرار المحكمة تضمن تثبيت الإعتقال الإداري للأسير جيفارا وتخفيضه لثلاثة أشهر بدل أربعة، ولكنه لم يتضمن قرارا جوهريا، مما يعطي إحتمالية إعطائه قرار إداري جديد بعد إنتهاء إعتقاله الحالي.يذكر ان الاسير جيفارا علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد تقديم الوعود له من إدارة السجون، بأن يتم تثبيت إعتقاله وإعطائه قرارا جوهريا.