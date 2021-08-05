الكيلة: يجب زيادة الدعم المقدم من (أونروا) بالمجال الصحي لتلبية الخدمات الصحية









رام الله - دنيا الوطنبحثت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مع مدير برنامج الصحة في وكالة الغوث (أونروا)، أكهيروا سيتا ومديرة العمليات في الوكالة في الضفة الغربية، غوين لويس، سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.وتناول الاجتماع الحديث عن مستجدات الحالة الوبائية وملف التطعيم، لا سيما في ظل دخول العديد من دول العالم في موجة رابعة من انتشار الفايروس، بحسب ما جاء على موقع وزارة الصحة الالكتروني.وناقش الاجتماع عملية التطعيم في مخيمات اللاجئين، حيث وفرت وزارة الصحة الجرعات الكافية لعيادات ومراكز علاج وكالة الغوث في فلسطين.وأكدت الكيلة على ضرورة زيادة الدعم من قبل وكالة الغوث "أونروا" في المجال الصحي، من أجل تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة في مراكز العلاج والعيادات التابعة للوكالة.في السياق، أشادت الوزيرة بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووكالة الغوث، خاصة في المجال الصحي.من جانبه، أكد سيتا على التعاون المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية في مراكز علاج "أونروا"، وأشاد بجهود وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في فلسطين، ومواجهة جائحة كورونا.