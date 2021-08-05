الجامعة العربية تحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعرب مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية عن القلق إزاء الأنباء المتواترة عن التصعيد الذي تشهده مؤخرا الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، محذرا من مغبته، ومؤكدا أنه ليس في مصلحة أي طرف.وقال المصدر إن "الظروف التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة لا تتحمل المزيد من التوتر أو المخاطرة بهز الاستقرار القائم"، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ربما لديها غرض من استعراض القوة عبر ممارسة التصعيد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورأى أن "زيادة منسوب التوتر بين جنوب لبنان وإسرائيل قد يخرج عن السيطرة"، داعيا الأطراف المعنية بالتصعيد في لبنان إلى تدبر الموقف، وممارسة ضبط النفس وتجنب إرباك المشهد، في وقت ينصب فيه اهتمام المجتمع الدولي على مساعدة لبنان في الخروج من كبوته السياسية، ومعالجة المأزق الاقتصادي الصعب الذي فاقم من معاناة اللبنانيين بصورة غير مسبوقة".