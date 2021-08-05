دولي

الصين ستقدم للعالم ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا في 2021

الصين ستقدم للعالم ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا في 2021
رام الله - دنيا الوطن
نقل التلفزيون الصيني اليوم الخميس عن الرئيس، شي جين بينغ، قوله إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 للدول الأخرى في 2021.

وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بأن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد قال في أواخر يوليو إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

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