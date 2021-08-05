التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عددٍ من الأمور حول اختيار التخصص الجامعي

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة لمراعاة عدد من الأمور الخاصة باختيار التخصص قبل التحاقهم بالجامعات سواء الفلسطينية وغير الفلسطينية.ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أهمية تَحَقّق الطلبة من أسس ومعدلات القبول لفروع الثانوية العامة، والصادرة عن مجلس التعليم العالي، مشيرةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mohe.pna.ps، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعت الطلبة للتحقق من أن البرامج الأكاديمية (التخصصات) التي يريدون الالتحاق بها، معتمدة لدى الهيئة للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، لافتةً إلى أن بالإمكان الاطلاع على البرامج المعتمدة من خلال موقع الهيئة www.aqac.mohe.gov.ps.كما دعت الوزارة الطلبة للتحقق من أن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية التي يريدون الالتحاق بها معتمدة لدى الوزارة، مشيرةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المؤسسات المعتمدة من خلال الرابط: www.mohe.pna.ps/services/Accredited-Universities.وشدّدت "التعليم العالي" على أنها لن تصادق على أية شهادات أو وثائق صادرة عن أي برنامج أو مؤسسة تعليمٍ عالٍ لم تحصل على التراخيص والاعتمادات اللازمة من هيئة الاعتماد والجودة.