بسبب الحرب الأخيرة على غزة.. تصاعد الاعتداءات على يهود بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت معطيات صادرة عن "صندوق أمن المجتمع" في لندن بزيادة عدد الجرائم المرتكبة ضد اليهود في بريطانيا جراء عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة في مايو الماضي.وذكرت المعطيات وفق ما نقلت القناة 7 الإسرائيلية، في النصف الأول من العام الحالي تم تسجيل 1308 حوادث ضد اليهود، بزيادة قدرها 49% عن نفس الفترة من عام 2020.وأوضحت أن أكبر عدد من الحوادث في شهر واحد كان في شهر مايو من هذا العام، بالتوازي مع عملية حارس الجدار في غزة، حيث تم تسجيل 639 حادثة وهو ما يمثل ما يقرب من 50% من جميع الحوادث خلال النصف الأول من هذا العام.وقال مدير صندوق أمن المجتمع مارك غاردنر، إن "يهود بريطانيا عانوا هذا العام من مستويات من الكراهية كانت أسوأ من أي شيء شهدناه في العقود الأخيرة".