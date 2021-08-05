ميقاتي: تقدم بطيء تحقق صوب تشكيل الحكومة اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس: "إن تقدما وإن كان بطيئا قد تحقق نحو تشكيل حكومة في لبنان".وأضاف ميقاتي بعد جلسة مع الرئيس ميشال عون "جلسة اليوم مع رئيس الجمهورية اليوم خطوة إيجابية إلى الأمام وهناك تقدم ولو أنه بطيء"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان عون كلف ميقاتي تشكيل الحكومة عقب استشارات نيابية ملزمة أفضت إلى تسميته خلفا لسعد الحريري لتشكيل الحكومة.وفشل الحريري خلال 9 أشهر من التكليف على التوصل إلى اتفاق مع الأطراف السياسيين من أجل تشكيل الحكومة.