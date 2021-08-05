دولي

شاهد: حريق يلتهم سفنا تجارية في ميناء إيراني

شاهد: حريق يلتهم سفنا تجارية في ميناء إيراني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المحلية أن خمس سفن تجارية دمرت جراء حريق اندلع في ميناء كناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وأكد رئيس بلدية كناوة، غلام رضا مهرجو، للصحفيين أن الحريق نشب فجر اليوم الخميس قرب المرسى، مشيرا إلى أن أربعة من السفن المنكوبة كانت محملة بالبضائع فيما كانت الخامسة في انتظار الشحن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية جراء الحادث.

ولفت المسؤول إلى أن جهودا ملموسة بذلت من أجل إبعاد السفن الملتهبة عن الأخرى الكثيرة المتواجدة في الميناء ومحيطه، لافتا إلى أن الحريق تسبب بخسائر مالية كبيرة والتحقيق جار لكشف سببه.


 


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