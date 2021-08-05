دولي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار" في أفغانستان، منددا بتكثيف حركة طالبان لهجماتها الدموية.

وقال وزير خارجية الاتحاد، جوزيف بوريل، والمفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، يانيش لينارسيتش، في بيان مشترك، إن "الهجوم العسكري لحركة طالبان يتناقض مع التزامها بتسوية النزاع بالتفاوض وبعملية السلام في الدوحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "يلحق هذا العنف العبثي معاناة هائلة بالمواطنين الأفغان، ويزيد عدد الأشخاص الذين ينزحون بحثا عن الأمان والمأوى"، مشددا على أن "انتهاكات مبادئ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ما زالت تهز البلاد، خصوصا في مناطق سيطرة طالبان، على غرار عمليات قتل المدنيين تعسفا وخارج نطاق القانون، وجلد النساء في العلن، وتدمير البنى التحتية".

وأعلن أنه "يمكن لبعض هذه الأفعال أن ترقى الى جرائم حرب، ويتعيّن التحقيق حولها، ومحاسبة مقاتلي وقادة طالبان المسؤولين عنها"، داعيا إلى "وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق النار، لمنح السلام فرصة جديدة".

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت طالبان عملية هجومية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه، مسدلاً الستار على حرب استمرت 20 عاما.

واستولت طالبان بموجب هذا الهجوم على مناطق ريفية شاسعة ومعابر حدودية رئيسية، وتخوض في الأيام الأخيرة معارك شرسة ضد القوات الأفغانية الحكومية، في محاولة للسيطرة على مدن رئيسية.

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