شؤون فلسطينية

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
اختتمت مؤسسة جمعية إغاثة أطفال فلسطين، ظهر اليوم الخميس 5 أغسطس، مخيماً صيفياً للأطفال الذين تعرضوا لبتر اقدامهم وايديهم، او ممن لديه إعاقة خلقية او عضلية نتيجة تشوهات او الذين فقدوا اطرافهم بسبب الحروب والمسيرات في قطاع غزة

وشارك في المخيم ما يقارب 80 طفل من جميع محافظات قطاع غزة، من عمر 5 سنوات حتى عمر 25 عام من الشباب والشابات الذين أبدو استعدادهم ان ينخرطوا ضمن نشاطات المخيم الصيفي الترفيهي الرياضي، والذي يهدف الى صقل المهارات من خلال الأنشطة والبرامج التي يحتويه المخيم – حسب ما يقوله منظمو المخيم.

بدورها قالت هديل السقا منسقة المخيم، بان هدف المخيم خرط الأطفال والشبان مبتوري الأطفال بالبرامج الاجتماعية والثقافية التي تعتبر نشاطات حياتية ورياضية مثل الرياضة والسباحة والرسم وغيرها من النشاطات الترفيهية والعلمية.

من جانبٍ اخر تقول الطفلة عنان، بأن السباحة وكرة القدم هدفها الأسمى من المشاركة في هذا المخيم، لما يحمله من برامج رياضية يعزز قدرتها الجسدية والعقلية، من خلال مشاركة قرنائها من المشاركين في المخيم الصيفي الذي يعتبر الأول على مستوى قطاع غزة، حيث أطلق اسم "القدرة" على اسم المخيم حتى يحمل في اسمه هدف للمشاركين بان يكونوا قادرين على المشاركة والانخراط والاندماج المجتمعي والرياضي. 

واستمر المخيم لمدة أسبوع كامل، بدأ من يوم الاحد الماضي، وانتهى ظهر اليوم الخميس، ويهدف هذا المخيم لكسر حاجز الخوف لدى الأطفال المبتورين، ونقلهم لمجتمع ممكن يستطيعوا فيه التعبير عن نفسهم، وعن طموحاتهم وامنياتهم.


 





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