شاهد: أجواء فرحة الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة هداية أبو حصيرة

رصد موقع "دنيا الوطن"، فرحة عائلة الطالبة المتفوقة هداية أبو حصيرة، والحاصلة على معدل 98.6، الفرع الأدبي في الثانوية العامة من قطاع غزة.

وعمّت أجواء الفرحة منزل عائلة أبو حصيرة ، التي استقبلت المهنئين بتفوق هداية بالترحيب والحلوى، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقّت لحظات تلقي الفلسطينيين نتائجهم وتوفقهم، واحتفلى الأهالي في المنازل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الطلبة الناجحين والمتفوقين.















خاص دنيا الوطن- وفاء الكريريوعبرت هداية عن فرحتها الكبيرة بتفوقها، مشيرةً إلى أنها وضعت هذه النتيجة هدفاً من بداية العام الدراسي.وعن الصعوبات التي واجهتها خلال العام، قالت هداية: "مرت علينا ظروف صعبة، منها فيروس (كورونا) التي جعلت التعليم يصبح إلكترونياً، ومن ثم الحرب التي أثرّت بشكل كبير علينا، كذلك مرض عمها ووفاته".وأضافت :" أُهدي نجاحي لكل فلسطيني، ولكل شهيد وجريح وأسير، ولأهلي الذين كانوا أكبر الداعمين لي، ولأصدقائي".بدورها، عبرت والدة هداية عن فرحتها بتفوق ابنتها، لافتة إلى أنها كانت تتوقع هذه النتيجة، وأنها هيأت لها الأجواء المناسبة للدراسة، من مستلزمات، وأجواء هادئة كانت تعم المنزل أثناء الدراسة".