إعلام الاحتلال: البنوك الفلسطينية ترفض توزيع المنحة القطرية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن البنوك الفلسطينية ترجئ مخطط جلب المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وذلك على الرغم من المخطط الذي وضعته السلطة الفلسطينية مع قطر؛ لحل مشكلة الرفض الإسرائيلي لإدخال هذه الأموال الى القطاع عبر الآلية القديمة، لافتة إلى أن البنوك تخشى من دعاوى قضائية ضدها بتهمة "دعم الإرهاب".بدوره، قال جاكي حوجي، مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "ترفض البنوك في قطاع غزة توزيع المنحة القطرية على فئة موظفي حمـاس خوفا من توجيه لائحة اتهام ضدهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي".من جانبها، تواصلت "دنيا الوطن" مع سلطة النقد؛ لأخذ رد على ما نشرته صحيفة (يديعوت)، ولكنها رفضت التعليق على ذلك.يشار إلى أن فراس ملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، قد نفى في بيان له، في وقت سابق من اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لموظفي غزة.وقال ملحم: "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم الخميس: إن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.