شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى الأطفال

نادي الأسير: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، إنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال  "النحشون"، نفّذت مؤخرًا عدة اعتداءات على أسرى أطفال خلال عملية نقلهم عبر عربة "البوسطة"، تحديدًا من تم نقلهم إلى سجن "عوفر"، الأمر الذي دفع الأسرى إلى تنفيذ احتجاجات.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات ليست أمرًا مُستجدًا، لكنه يُفسر عمليًا حالة التصعيد الممنهجة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الأطفال، سيما منذ تصاعد حدة المواجهة في شهر أيار المنصرم، وهي تُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي تُنفذ على مدار الساعة بحقّهم، حيث سُجلت العديد من الشهادات لأطفال تعرضوا خلال الفترة الماضية لانتهاكات جسيمة، ومنها التعذيب الممنهج في مراكز التحقيق والتوقيف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن الاحتلال يُنفذ انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، عدا عن توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج.

وأكد نادي الأسير أن هذه الانتهاكات المنظمة تستمر بحقّهم  بعد نقلهم إلى السّجون، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية، فيها يحُرم الطفل من متابعة دراسته ومن حقّه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصّة المرضى والجرحى منهم، الذين يواجهون جريمة أخرى، وهي سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ولم يستثن الاحتلال الأطفال الأسرى من سياسة الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت حتّى منتصف العام الجاري (854) طفلًا، غالبيتهم من القدس.   

ويقبع في سجون الاحتلال (225) طفلا حّتى نهاية شهر حزيران المنصرم، منهم نحو (60) في سجن "عوفر".

وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

أخبار ذات صلة

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة

شاهد: مخيم صيفي للأطفال مبتوري الأطراف في مدينة غزة

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

شاهد: كيف وصف مستوطنو عسقلان لحظات الرعب خلال الحرب الأخيرة على غزة

شاهد: كيف وصف مستوطنو عسقلان لحظات الرعب خلال الحرب الأخيرة على غزة

فلسطين: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 162 إصابة جديدة

فلسطين: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 162 إصابة جديدة

شاهد: أجواء فرحة الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة هداية أبو حصيرة

شاهد: أجواء فرحة الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة هداية أبو حصيرة

إعلام الاحتلال: البنوك الفلسطينية ترفض توزيع المنحة القطرية بقطاع غزة

إعلام الاحتلال: البنوك الفلسطينية ترفض توزيع المنحة القطرية بقطاع غزة

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

جامعة القدس المفتوح تحتفل بتخرج الفوجين الثالث العشرين والرابع والعشرين

جامعة القدس المفتوح تحتفل بتخرج الفوجين الثالث العشرين والرابع والعشرين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

نابلس: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

شاهد: أجواء فرحة الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة هداية أبو حصيرة

شاهد: أجواء فرحة الطالبة المتفوقة بالثانوية العامة هداية أبو حصيرة

نادي الأسير: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى الأطفال

نادي الأسير: تصاعد الاعتداءات بحق الأسرى الأطفال

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

تيسير خالد: كان الأجدر إبعاد العمل في مؤسسة ياسر عرفات عن الخلافات السياسية‎‎

تيسير خالد: كان الأجدر إبعاد العمل في مؤسسة ياسر عرفات عن الخلافات السياسية‎‎

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

للمرة الـ191.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب

للمرة الـ191.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

منوعات

محمد هنيدي يكشف كواليس فيلمه الجديد (الإنس والنمس)

محمد هنيدي يكشف كواليس فيلمه الجديد (الإنس والنمس)

فيفي عبده تستعرض أحفادها بحفل تخرج وعيد ميلاد

فيفي عبده تستعرض أحفادها بحفل تخرج وعيد ميلاد

عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة الفنانة دلال عبد العزيز

عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة الفنانة دلال عبد العزيز

شاهد: سعد المجرد يرد على مهاجميه بسبب حياته الخاصة.. ماذا قال؟

شاهد: سعد المجرد يرد على مهاجميه بسبب حياته الخاصة.. ماذا قال؟

فرح الزاهد:&#34; رحلتي مع االوسواس القهري لم تكن سهلة&#34;

فرح الزاهد:" رحلتي مع االوسواس القهري لم تكن سهلة"

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت &#34;مات أهلي.. هل تسمعون؟&#34;

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت "مات أهلي.. هل تسمعون؟"

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

عربي

لبنان يتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي

لبنان يتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت