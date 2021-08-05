شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيمتين في مضارب عائلة كعابنة على طريق "المعرجات" شرق مدينة رام الله، واستولت على معدات زراعية وأدوات يستخدمها المزارعون والبدو.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها شاحنة داهمت مضارب عائلة عودة كعابنة في تجمع المرج قرب طريق المعرجات شرق رام الله، وهدمت خيمتين سكنيتين، وحظيرتي أغنام، ثم استولت على كافة المعدات التي تم تفكيكها من الخيام والحظائر، وهدمت مبنى سكنيا من الصفيح وسوته بالأرض، يعود لعائلة محمد سليمان كعابنة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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