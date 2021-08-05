جامعة القدس المفتوح تحتفل بتخرج الفوجين الثالث العشرين والرابع والعشرين





كما حضر الاحتفال لفيف من رؤساء الجامعات والمعاهد والكليات، ومديري الفروع بالقطاع، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وقادة العمل الوطني والإسلامي، ومجموعة كبيرة من رؤساء وممثلي المؤسسات الداعمة، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات وشركات القطاع الخاص، والوجهاء والمخاتير، وأهالي الخريجين.



بدأ الاحتفال بمراسم دخول موكب الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء مجلس الجامعة ومجلس الأمناء وممثل فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ثم تليت آيات عطرة من القرآن الكريم، فالسلام الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.



رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، حفل تخرج الفوجين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من طلبتها في كافة التخصصات، (فوج الأغوار) لفرع شمال غزة.وجاء حفل التخرج الذي أقامته الجامعة، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والذي أقسم في منتجع الشاليهات السياحي غربي مدينة غزة، وبحضور إبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، ونائب رئيس مجلس الأمناء رياض الخضري، وأعضاء مجلس الأمناء بقطاع غزة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة، جهاد البطش.