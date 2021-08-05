تيسير خالد: كان الأجدر إبعاد العمل في مؤسسة ياسر عرفات عن الخلافات السياسية‎‎





و كتب في التدوينة: "قدم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قبل يومين استقالته كرئيس لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ونفس الشيء فعل عضو مجلس الأمناء الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى ونبيل فهمي علمان من أعلام مصر والأمة، واستقالتهما لها اكثر من معنى، وما كان يجب ان تقع احتراما لروح من حملت المؤسسة اسمه".



وختم تيسير خالد مدونته قائلًا: "كان الاجدر إبعاد العمل في المؤسسة عن الخلافات السياسية والحفاظ عليها عنوانا نصون من خلاله اسم وإرث وتاريخ ياسر عرفات، الذي كثيرا ما اختلفنا معه ولكننا لم نختلف عليه، فقد كان حقا زعيما ليس كغيره من الزعماء".





رام الله - دنيا الوطنعلق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على استقالة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي.