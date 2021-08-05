الرئيس اللبناني: استهداف إسرائيل بسلاحها الجوي لقرى لبنانية يؤشر لنوايا عدوانية تصعيدية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية، يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته.وقال عون إن ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتبر أن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان.