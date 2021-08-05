دولي

غانتس يهدد بشن هجوم ضد إيران

غانتس يهدد بشن هجوم ضد إيران
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بشن هجوم ضد إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها اليوم مع موقع (واينت)، اليوم الخميس، حول ما إذا كانت "إسرائيل" مستعدة لشن هجوم ضد إيران، قائلًا: "نعم".

واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" في خليج عمان نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة بالأمس، كانا بتوجيه من إيران.

وقال: إنه "لا شك في أن إيران تسعى إلى وضع تحد متعدد الجهات أمام إسرائيل، ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة في غزة، وتنشر مجموعات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن".

أخبار ذات صلة

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و270 ألف وفاة و201 مليون و12 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و270 ألف وفاة و201 مليون و12 ألف إصابة

الصحة العالمية تسجل استقرارا وتراجعا بطيئا لإصابات (كورونا) في روسيا

الصحة العالمية تسجل استقرارا وتراجعا بطيئا لإصابات (كورونا) في روسيا

إيطاليا: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) مع اقتراب إلزامية الشهادة الصحية

إيطاليا: ارتفاع حصيلة إصابات (كورونا) مع اقتراب إلزامية الشهادة الصحية

الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي (فايزر) و(موديرنا)

الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي (فايزر) و(موديرنا)

الرئيس الإيراني: على القوات الأجنبية مغادرة سوريا في أسرع وقت ممكن

الرئيس الإيراني: على القوات الأجنبية مغادرة سوريا في أسرع وقت ممكن

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

اليابان تحذر من انتشار غير مسبوق لكوفيد-19

غارات جوية أمريكية أفغانية تستهدف تجمعات طالبان جنوب أفغانستان

غارات جوية أمريكية أفغانية تستهدف تجمعات طالبان جنوب أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

للمرة الـ191.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب

للمرة الـ191.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

منوعات

فرح الزاهد:&#34; رحلتي مع الأضطراب النفسي لم تكن سهلة&#34;

فرح الزاهد:" رحلتي مع الأضطراب النفسي لم تكن سهلة"

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

من جديد.. بلاغ ضد سلمى الشيمي بسبب فيديوهات خادشة

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

شاهد: كيف استذكر نجوم لبنان ذكرى انفجار بيروت

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت &#34;مات أهلي.. هل تسمعون؟&#34;

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت "مات أهلي.. هل تسمعون؟"

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

عربي

لبنان يتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي

لبنان يتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت