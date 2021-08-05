غانتس يهدد بشن هجوم ضد إيران

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بشن هجوم ضد إيران.جاء ذلك خلال مقابلة أجراها اليوم مع موقع (واينت)، اليوم الخميس، حول ما إذا كانت "إسرائيل" مستعدة لشن هجوم ضد إيران، قائلًا: "نعم".واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" في خليج عمان نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة بالأمس، كانا بتوجيه من إيران.وقال: إنه "لا شك في أن إيران تسعى إلى وضع تحد متعدد الجهات أمام إسرائيل، ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة في غزة، وتنشر مجموعات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن".