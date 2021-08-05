للمرة الـ191.. الاحتلال يهدم قرية العراقيب





رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، و تعتبر هذه المرة الـ191 على التوالي التي يتم فيها هدم مساكن العراقيب المهددة الاقتلاع والتهجير في النقب.ويعيد الأهالي نصب خيامهم من جديد في كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء.وتواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.وتقع قرية العراقيب في بادية منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، وتحديدا شمال مدينة بئر السبع، وتمتد أراضي القرية على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كلم إلى الجنوب منها.وتتكون العراقيب من أربعين منزلا أغلبها من الصفيح، ويسكنها نحو ثلاثمئة نسمة ينتمي معظمهم إلى عائلة "الطوري"، حسب إحصائيات عام 2010.والعراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب المحتل لا يعترف بها الاحتلال، ويحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية".و يذكر أن سلطات الاحتلال تتواصل بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانونالأراضي.