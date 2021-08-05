حماس: القصف الإسرائيلي على لبنان عدوان سافر وإرهابي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، على أن القصف الإسرائيلي على لبنان عدوان سافر وسلوك إرهابي.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "القصف الصهيوني الهمجي على لبنان الشقيق، عدوان سافر وسلوك إرهابي، يعكس سياسة العربدة الصهيونية ضد كل مكونات الأمة وشعوبها".وأضاف: "هذا الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة".وتابع: :العدوان الصهيوني الذي يواصل استفزازه وعربدته على الأمة، يلزمه توحيد كل الجهود، وتجميع الطاقات لمواجهته، ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي".