سلطة النقد ترد على أنباء توزيع المنحة القطرية من خلال بنوكها

رام الله - دنيا الوطننفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الخميس، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لموظفي غزة.وأضاف ملحم أن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت اليوم الخميس: إن الأسبوع المقبل يبدأ صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد توصل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية لذلك من خلال المصارف العاملة في القطاع، مقابل دفع قطر تكاليف الصرف.