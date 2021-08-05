شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم ووادي الفارعة جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الفارعة وداهمت عدة منازل وفجرت أبوابها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من وادي الفارعة، وهم: ناجح عبد الله زيد الكيلاني ونجليه مهدي ومجاهد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي مخيم الفارعة، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالرصاص الحي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الخارجية الفلسطينية: نفتالي بينت يسير على خطى من سبقوه في الحكومات الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية: نفتالي بينت يسير على خطى من سبقوه في الحكومات الإسرائيلية

حماس: القصف الإسرائيلي على لبنان عدوان سافر وإرهابي

حماس: القصف الإسرائيلي على لبنان عدوان سافر وإرهابي

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

سلطة النقد ترد على أنباء توزيع المنحة القطرية من خلال بنوكها

سلطة النقد ترد على أنباء توزيع المنحة القطرية من خلال بنوكها

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الاحتلال يهدم مساكن المواطنين في التجمعات البدوية

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

الحايك يبحث مع المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية مشاكل غزة والقطاع الخاص

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

الخارجية: الاحتلال يكثف سياسة الهدم أمام غياب دولي مريب

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

145 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

القاهرة: بحث مستجدات الأزمة المالية لوكالة (أونروا) وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة: بحث مستجدات الأزمة المالية لوكالة (أونروا) وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين

الطقس: أجواء حارة جدًا في فلسطين.. تعرف على التفاصيل

الطقس: أجواء حارة جدًا في فلسطين.. تعرف على التفاصيل

منوعات

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

كيف دخلت النجمة الأمريكية ريهانا نادي المليارديرات؟

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت &#34;مات أهلي.. هل تسمعون؟&#34;

شاهد: فيروز بذكرى انفجار بيروت "مات أهلي.. هل تسمعون؟"

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

عربي

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

الجزائر: تبون يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

مواجهات بين محتجين والشرطة عند مداخل مجلس النواب بوسط بيروت

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يعلن منح لبنان مساعدات بقيمة 860 مليون دولار