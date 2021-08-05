الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام الفارعة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم ووادي الفارعة جنوب طوباس.وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الفارعة وداهمت عدة منازل وفجرت أبوابها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من وادي الفارعة، وهم: ناجح عبد الله زيد الكيلاني ونجليه مهدي ومجاهد، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي مخيم الفارعة، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالرصاص الحي.