الرئيس عباس يهنئ رئيس جمهورية بوركينا فاسو بعيد الاستقلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوريه، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.وأعرب الرئيس في برقية التهنئة عن حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والتقدير، لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.كما أعرب عن تقديره لمواقف جمهورية بوركينا فاسو الداعمة لقضية شعبنا الفلسطيني العادلة، الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.